نهاية حقبة إيراولا .. بورنموث يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي إسدال الستار على حقبة مدربه الإسباني أندوني إيراولا، مؤكدًا رحيله رسميًا مع نهاية الموسم الجاري، بعد تجربة استمرت 3 سنوات شهدت تطورًا ملحوظًا في أداء ونتائج الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن إيراولا سيغادر منصبه بنهاية موسم 2025/2026، منهياً فترة وُصفت بالناجحة على مستوى النتائج وبناء هوية فنية واضحة للفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل البريميرليج.

وخلال فترة قيادته، نجح المدرب الإسباني في تثبيت أقدام بورنموث بين كبار الدوري، وحقق الفريق تحت قيادته رقمًا قياسيًا في عدد النقاط، بعدما جمع 56 نقطة في موسم 2024/2025، وهو ما أسهم في الوصول لأفضل مركز في تاريخ النادي بالبريميرليج، باحتلاله المركز التاسع.

ويحتل بورنموث حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 45 نقطة، مع تبقي 6 مباريات على نهاية الموسم، حيث لا تزال آمال الفريق قائمة في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

وأشاد بيان النادي بالدور الكبير الذي لعبه إيراولا في تطوير الفريق، مؤكدًا أنه أسهم في ترسيخ أسلوب لعب حديث، إلى جانب اهتمامه بتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات اللاعبين داخل الفريق الأول.

من جانبه، أعرب إيراولا عن امتنانه لتجربته مع النادي، مؤكدًا أن قراره بالرحيل جاء في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى فخره بما تحقق خلال السنوات الماضية، وموجهًا الشكر للاعبين والجهاز الفني والجماهير على الدعم المستمر.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن احتمالية عودة المدرب الإسباني إلى الدوري الإسباني، وسط اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، سواء في الليجا أو داخل إنجلترا، في ظل النجاحات التي حققها خلال تجربته مع بورنموث.