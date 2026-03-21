مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز (ركلة جزاء) وجيمس هيل (بالخطأ في مرماه) في الدقيقتين 61، 71.

وشهدت الدقيقة 78، حصول هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء.

فيما جاءت ثنائية بورنموث عن طريق ريان كريستي وإيلي كروبي في الدقيقتين 67، 81.

تشكيل مانشستر يونايتد خلال المباراة

حراسة المرمى: لامينز.

خط الدفاع: دالوت، يورو، ماجواير، شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أماد، كونيا، مبويمو.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، فيما سأتي فريق بورنموث في المركز العاشر بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.