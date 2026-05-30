الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته لتشمل قيادات من حماس ومستوطني الضفة الغربية

وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على بعض قادة حماس والجهاد الإسلامي من بينهم أعضاء في المكتب السياسي لحماس، كما فرض عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد مرتبطين بالمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، متهمًا إياهم بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي - إن العقوبات الموسعة تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول، ما يحظر عليهم تقديم أي تمويل أو موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد الاتحاد التزامه المستمر بالمساهمة في إرساء "سلام دائم" في غزة، التي دمرها الصراع الدامي بين حماس وإسرائيل عقب هجمات في 7 أكتوبر 2023.

وفي بيان منفصل، أعلن المجلس فرض عقوبات على أربع جهات وثلاثة أفراد وصفهم بالمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم، وذلك بسبب "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأوضح المجلس أن هذه الانتهاكات تشمل "انتهاك حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من السلامة البدنية والنفسية، والحق في الملكية، والحق في الحياة الخاصة والأسرية، وحرية الدين أو المعتقد، والحق في التعليم".