الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمهات مصر: نناشد التعليم نشر فيديو شرح طريقة حل امتحانات الثانوية العامة

ياسمين بدوي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا اعلاميا ناشدت خلاله وزارة التربية والتعليم بسرعة نشر الفيديو التوضيحي الذي يشرح كيفية حل امتحانات الثانوية العامة 2026 وطريقة التعامل مع البابل شيت .

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: إن الفيديو التوضيحي لكيفية حل امتحانات الثانوية العامة 2026 تنشره الوزارة كل عام، ويكون مفيد وهام لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، مناشدة سرعة نشره حتى يستفيد منه الطلاب خلال مراجعة المواد والتعرف علي الطريقة الصحيحة لحل امتحانات الثانوية العامة 2026 وطمأنتهم.

في سياق متصل، نشرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، منشور علي صفحة الاتحاد، بفيسبوك، شارك فيه العشرات من أولياء أمور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، حول أفضل مصادر المراجعة قبل انطلاق الامتحانات، حيث تفاعل أولياء الأمور، وذلك في إطار الدور التوعوي والخدمي لاتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور.

وأكدت عبير، على أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة، ضرورة تهيئة المناخ الملائم لأبنائهم داخل الأسرة، لتشجيعهم علي المراجعة بتركيز وهدوء، والتركيز علي الوجبات الصحية والبعد عن أي توترات.

جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه سيتم قريبًا نشر فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة، يتضمن شرحًا لكيفية التعامل مع ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 وطريقة الإجابة 

وأوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفيديو يستهدف توعية الطلاب بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، بما يساعدهم على التعامل بشكل صحيح مع نماذج الأسئلة وتجنب أي أخطاء أثناء أداء الامتحان.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة حريصة على توفير الدعم والإرشادات اللازمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، لضمان سير الامتحانات بصورة منظمة وهادئة.

من جانبه، أعلن خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026، إن عدد طلاب الثانوية العامة 2026 يصل إلى 921 ألف و709 طالب وطالبة.

وأكد خالد عبد الحكم، أن اجمالي عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بلغ ٢٠٣٢ لجنة بدون لجان السجون والمستشفيات.

وأضاف أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم بلغ ٣٤٠٣ طالب وطالبة، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام الجديد ٩١٨٣٠٦ طالب وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد ٩٢١٧٠٩ طالب وطالبة.

