نوير يحذر من انتفاضة ريال مدريد: الأفضلية لا تعني الحسم.. ولدينا ما يكفي للعبور

رفض مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ، التقليل من خطورة مواجهة ريال مدريد، قبل لقاء الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن التفوق في مباراة الذهاب لا يضمن التأهل.

وقال نوير، خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المرتقبة، إن الفوز بنتيجة 2-1 في مدريد يمنح فريقه أفضلية طفيفة، لكنه شدد على أن المواجهة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة أمام فريق يملك خبرة كبيرة في العودة بالنتائج.

وأضاف: "نحن في وضع جيد، لكن لا يجب المبالغة في ذلك. ريال مدريد فريق قادر على قلب الأمور، وقد رأينا ذلك في الماضي، لذا علينا أن نكون في أقصى درجات التركيز".

وعن المواجهات الفردية مع نجوم الفريق الملكي، مثل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، أوضح نوير أن التركيز يجب أن يكون على الأداء الجماعي، مؤكدًا أن العمل كفريق واحد سيكون العامل الحاسم في حسم بطاقة التأهل.

كما أشار الحارس الألماني إلى احتمالية اللجوء لركلات الترجيح، مؤكدًا أن التحليل المسبق لأسلوب اللاعبين يمنح الحراس أفضلية نسبية، لكنه شدد على أهمية الحدس ورد الفعل في مثل هذه اللحظات الحاسمة.

وتطرق نوير إلى طموحات الفريق هذا الموسم، مؤكدًا أن بايرن يمتلك الطاقة والرغبة للمنافسة على الألقاب، مشيرًا إلى تطور الفريق تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، مع تصاعد الانسجام وفهم فلسفة اللعب.

وفي سياق آخر، تحدث قائد بايرن عن أفضل حراس المرمى في التاريخ، مؤكدًا صعوبة حسم هذا اللقب، مشيدًا بأسماء بارزة مثل إيكر كاسياس وجيانلويجي بوفون وبيتر شمايكل، إلى جانب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

واختتم نوير تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يحسم قراره بشأن مستقبله أو الاعتزال، موضحًا أنه سيحسم الأمر قريبًا، دون ربط ذلك بنتائج الفريق أو عدد البطولات التي قد يحققها هذا الموسم.