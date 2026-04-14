كيميتش يشعل حماس الجماهير .. بايرن ميونخ يستنفر أنصاره قبل موقعة ريال مدريد

وجّه نادي بايرن ميونخ دعوة خاصة لجماهيره من أجل الحضور بكثافة إلى مدرجات ملعب أليانز أرينا، خلال المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض العملاق البافاري اللقاء مساء الأربعاء بأفضلية نسبية، بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل الحسم على أرضه وبين جماهيره.

وفي خطوة تحفيزية، نشر النادي الألماني مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية، ظهر خلاله قائده جوشوا كيميتش، موجهًا رسالة مباشرة إلى الجماهير، دعاهم فيها إلى ارتداء اللون الأحمر وملء المدرجات لدعم الفريق في واحدة من أهم مباريات الموسم.

وأكد كيميتش أن مثل هذه المواجهات تمثل حلمًا لكل من ينتمي إلى النادي، مشددًا على أن حضور الجماهير وصوتها داخل الملعب يمكن أن يصنع الفارق، ويدفع اللاعبين لتقديم أقصى ما لديهم فوق أرضية الميدان.

واختتم قائد بايرن رسالته بالتعبير عن ثقته في قدرة الفريق على القتال حتى اللحظة الأخيرة، مدعومًا بحماس جماهيره، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.