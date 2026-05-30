البابا تواضروس يستقبل وفدين لأبناء الكنيسة قادمين من الولايات المتحدة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعتين من أبناء الكنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إحدى المجموعتين من كنيستين بولاية ناشڤيل، جاءت برفقة القمص بطرس بطرس، والقمص كيرلس كاهنَيّ كنيسة الشهيد مار مينا العجائبي، والقمص ثيودور كاهن كنيسة القديسة ڤيرينا، الذين جاؤوا لزيارة بلدهم الأم مصر وآثارها وأديرتها وكنائسها العريقة.

وكانت المجموعة الأخرى من خدام كنيسة السيدة العذراء بولاية مينيسوتا، برفقة القمص يوأنس توفيق كاهن الكنيسة ذاتها، والذين جاؤوا إلى مصر في زيارة بهدف الخدمة، وكذلك زيارة عدد من الأديرة والكنائس القبطية البارزة.

تنوعت خدمات المجموعة، بين خدمة أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧، وخدمة القرية، والأطفال الأيتام، والمكفوفين، والصم وضعاف السمع، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم الكرنڤالات، في محافظات السويس، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر.

كما تضمنت الفترة التي قضوها في مصر، زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة، وكنائس مصر القديمة، ومقر إيبارشية السويس، والديرين "الأبيض" و"الأحمر" في سوهاج، وديرَيّ السيدة العذراء "درنكة" و"المحرق" في أسيوط، وكنيسة شهداء الإيمان في سمالوط.

وأشاد قداسة البابا خلال استقبال مجموعة الخدام، بالخدمات المتنوعة التي قدموها، وكذلك بزيارتهم للتعرف أكثر على وطنهم الأم مصر لافتًا إلى عَظَمة مصر وعراقتها دولةً وشعبًا، وأشاد قداسته أيضًا بحرصهم على زيارة الأديرة والكنائس التي تحمل قيمة وبركات روحية كثيرة.

تم ترتيب الزيارة الخدمية لمجموعة كنيسة مينيسوتا من خلال مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وقد أُنشئ هذا المكتب بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة: Hands in God’s Hand.