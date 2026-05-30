قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
الجيش السوداني يسقط مسيَّرة في ولاية شمال كردفان
بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
ممنون لحصد لقب الدوري.. أول تعليق من سلوت بعد طرده من ليفربول
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس
بعد إقالته.. مدرب إسباني خلفا لآرني سلوت في ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل وفدين لأبناء الكنيسة قادمين من الولايات المتحدة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعتين من أبناء الكنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إحدى المجموعتين من كنيستين بولاية ناشڤيل، جاءت برفقة القمص بطرس بطرس، والقمص كيرلس كاهنَيّ كنيسة الشهيد مار مينا العجائبي، والقمص ثيودور كاهن كنيسة القديسة ڤيرينا، الذين جاؤوا لزيارة بلدهم الأم مصر وآثارها وأديرتها وكنائسها العريقة.

وكانت المجموعة الأخرى من خدام كنيسة السيدة العذراء بولاية مينيسوتا، برفقة القمص يوأنس توفيق كاهن الكنيسة ذاتها، والذين جاؤوا إلى مصر في زيارة بهدف الخدمة، وكذلك زيارة عدد من الأديرة والكنائس القبطية البارزة.

تنوعت خدمات المجموعة، بين خدمة أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧، وخدمة القرية، والأطفال الأيتام، والمكفوفين، والصم وضعاف السمع، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم الكرنڤالات، في محافظات السويس، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر.

كما تضمنت الفترة التي قضوها في مصر، زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة، وكنائس مصر القديمة، ومقر إيبارشية السويس، والديرين "الأبيض" و"الأحمر" في سوهاج، وديرَيّ السيدة العذراء "درنكة" و"المحرق" في أسيوط، وكنيسة شهداء الإيمان في سمالوط.

وأشاد قداسة البابا خلال استقبال مجموعة الخدام، بالخدمات المتنوعة التي قدموها، وكذلك بزيارتهم للتعرف أكثر على وطنهم الأم مصر لافتًا إلى عَظَمة مصر وعراقتها دولةً وشعبًا، وأشاد قداسته أيضًا بحرصهم على زيارة الأديرة والكنائس التي تحمل قيمة وبركات روحية كثيرة.

تم ترتيب الزيارة الخدمية لمجموعة كنيسة مينيسوتا من خلال مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وقد أُنشئ هذا المكتب بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة: Hands in God’s Hand.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

رفع المكون الأمريكي في السيارات

إدارة ترامب تضغط لرفع المكون الأمريكي في السيارات المصنعة بأمريكا الشمالية لـ50%

مدير منظمة الصحه العالميه

مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد بؤرة تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية

الجيش اللبناني

تصعيد إسرائيلي جديد.. إصابة عسكريين لبنانيين بمسيرة أطلقها الاحتلال

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد