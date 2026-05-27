البابا لاون: الليتورجيا قلب تجدد الكنيسة وجسر حي بين التقليد والتطور

أجرى صباح اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، مقابلته العامة مع المؤمنين، والحجاج، بساحة القديس بطرس، حيث خصص تعليمه الأسبوعي للحديث عن أهمية الليتورجيا في حياة الكنيسة، مؤكدًا أنها تمثل مصدر تجددها المستمر، وحيويتها الروحية عبر العصور.

واستند الحبر الأعظم في كلمته إلى الرسالة العامة وسيط الله للمكرم البابا بيوس الثاني عشر، موضحًا أن الكنيسة كائن حي ينمو، ويتطور ليتجاوب مع متطلبات الأزمنة المختلفة، مع الحفاظ الكامل على وديعة الإيمان، وسلامة التعليم الكنسي.

وأشار الأب الأقدس إلى أن المجمع الفاتيكاني الثاني، من خلال الدستور العقائدي "المجمع المقدس"، سعى إلى تنمية الحياة المسيحية، وتكييف المؤسسات الكنسية مع احتياجات العصر، وتعزيز وحدة المؤمنين، لافتًا إلى أن الحركة الليتورجية أسهمت في ترسيخ القناعة بأن تجديد الليتورجيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتجدد حياة الكنيسة بأسرها.

واستشهد بابا الكنيسة الكاثوليكية بتعليم قداسة البابا بندكتس السادس عشر، الذي رأى في المجمع الفاتيكاني الثاني مشروعًا إصلاحيًا يحقق التوازن بين أصالة التقليد، والانفتاح على المستقبل، مؤكدًا أن التقليد، والتطور ليسا متناقضين، بل متكاملين كالنهر الذي يحمل منبعه، ويتجه نحو المصب.

وأوضح قداسة البابا أن الليتورجيا تضم عناصر إلهية ثابتة لا تتغير، إلى جانب عناصر بشرية قابلة للتطوير، بما يضمن مشاركة أعمق للمؤمنين في السر الفصحي، مشددًا أن العبادة الكنسية عبر التاريخ تجسدت داخل ثقافات الشعوب المختلفة، لتصبح أداة فعالة للبشارة، ونقل الإيمان.

وفي ختام تعليمه، دعا عظيم الأحبار إلى أن تتم أي مراجعة، أو تطوير للطقوس الكنسية بصورة عضوية ومنظمة، بعد دراسة لاهوتية وتاريخية ورعوية دقيقة، حفاظًا على وحدة الكنيسة، وتجنبًا لإرباك المؤمنين.

كذلك، حذر قداسة البابا لاون الرابع عشر من أي تعديلات فردية في النصوص، أو الممارسات الليتورجية، مؤكدًا أن الهدف من أي تجديد هو ترسيخ الشركة الكنسية، وتعميق الاحترام لعظمة الله، والأمانة لتقليد الكنيسة الحي.