آخر تحديث .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
في معسكر المنتخب.. حسام حسن يستقبل محمد حمدي وإسلام عيسى| صور
ربيعي بأجواء احتفالية.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الأضحى 2026
حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي
بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026
تفاهم مرتقب بين طهران وواشنطن.. وثيقة إيرانية تكشف 14 بندا لإعادة ترتيب أمن الخليج
موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان
قنبلة يدوية لتهويد الضفة .. الاحتلال يطلق نظاما إلكترونيا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية
ستيلانتيس تستعد لطرح 60 سيارة جديدة خلال سنوات قليلة
بسبب هجمات روسية .. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية
قبل زفافه بأيام .. رحيل مأساوي لشاب يحول الفرح إلى جنازة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا لاون: الليتورجيا قلب تجدد الكنيسة وجسر حي بين التقليد والتطور

ميرنا رزق

أجرى صباح اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، مقابلته العامة مع المؤمنين، والحجاج، بساحة القديس بطرس، حيث خصص تعليمه الأسبوعي للحديث عن أهمية الليتورجيا في حياة الكنيسة، مؤكدًا أنها تمثل مصدر تجددها المستمر، وحيويتها الروحية عبر العصور.

واستند الحبر الأعظم في كلمته إلى الرسالة العامة وسيط الله للمكرم البابا بيوس الثاني عشر، موضحًا أن الكنيسة كائن حي ينمو، ويتطور ليتجاوب مع متطلبات الأزمنة المختلفة، مع الحفاظ الكامل على وديعة الإيمان، وسلامة التعليم الكنسي.

وأشار الأب الأقدس إلى أن المجمع الفاتيكاني الثاني، من خلال الدستور العقائدي "المجمع المقدس"، سعى إلى تنمية الحياة المسيحية، وتكييف المؤسسات الكنسية مع احتياجات العصر، وتعزيز وحدة المؤمنين، لافتًا إلى أن الحركة الليتورجية أسهمت في ترسيخ القناعة بأن تجديد الليتورجيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتجدد حياة الكنيسة بأسرها.

واستشهد بابا الكنيسة الكاثوليكية بتعليم قداسة البابا بندكتس السادس عشر، الذي رأى في المجمع الفاتيكاني الثاني مشروعًا إصلاحيًا يحقق التوازن بين أصالة التقليد، والانفتاح على المستقبل، مؤكدًا أن التقليد، والتطور ليسا متناقضين، بل متكاملين كالنهر الذي يحمل منبعه، ويتجه نحو المصب.

وأوضح قداسة البابا أن الليتورجيا تضم عناصر إلهية ثابتة لا تتغير، إلى جانب عناصر بشرية قابلة للتطوير، بما يضمن مشاركة أعمق للمؤمنين في السر الفصحي، مشددًا أن العبادة الكنسية عبر التاريخ تجسدت داخل ثقافات الشعوب المختلفة، لتصبح أداة فعالة للبشارة، ونقل الإيمان.

وفي ختام تعليمه، دعا عظيم الأحبار إلى أن تتم أي مراجعة، أو تطوير للطقوس الكنسية بصورة عضوية ومنظمة، بعد دراسة لاهوتية وتاريخية ورعوية دقيقة، حفاظًا على وحدة الكنيسة، وتجنبًا لإرباك المؤمنين.

كذلك، حذر قداسة البابا لاون الرابع عشر من أي تعديلات فردية في النصوص، أو الممارسات الليتورجية، مؤكدًا أن الهدف من أي تجديد هو ترسيخ الشركة الكنسية، وتعميق الاحترام لعظمة الله، والأمانة لتقليد الكنيسة الحي.

