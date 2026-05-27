محافظ الجيزة يتلقى وفود الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى

عبر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة ، عن كامل سعادته خلال استقباله وفود الكنائس بمحافظة الجيزة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ، على روح المحبة والمودة التى تسود العلاقة بين جميع أطياف الشعب المصرى، متمنياً دوام السلام والإستقرار لمصر والرخاء والتقدم لشعبها الكريم.

من جانبهم ، قدم أعضاء وفود الكنائس التهنئة لمحافظ الجيزة وجميع القيادات وأهالي المحافظة، معبرين عن امتنانهم لحرص قيادات المحافظة مشاركتهم كافة المناسبات الدينية، مؤكدين حرصهم على تبادل تلك الزيارات تعبيراً عن مدى التوافق والإنسجام بين مختلف طوائف الشعب المصرى.

كان على رأس الوفود المقدمة للتهنئة كلاً من: الأنبا ثيؤدوسيوس مطران الجيزة للأقباط الأرثوذوكس والأنبا يوحنا مطران شمال الجيزة للأقباط الأرثوذوكس والأنبا دوماديوس مطران أكتوبر للأقباط الأرثوذوكس والأنبا صموئيل مطران طموه للأقباط الأرثوذوكس والدكتور بشير نودى راعى الأقباط الإنجليين بالجيزة.