سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية الآن

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 11-7-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تعاملات اليوم؛ ثباتُا في سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه دون تغيير.

سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار 49.63 جنيه للشراء و 49.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ متوسط سعر اليورو 56.68 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني 66.45 جنيه للشراء و66.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 35 جنيها للشراء و 35.1 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.58 جنيه للشراء و 7.6 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.08 جنيه للشراء و 5.1 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.11 جنيه للشراء و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل الفرنك السويسري 61.43 جنيه للشراء و61.62 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياياني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.53 جنيه للشراء و30.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 34.39 جنيه للشراء و34.5 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 7.3 جنيه للشراء و 7.32 جنيه للبيع.