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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 11-7-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تعاملات اليوم؛ ثباتُا في سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه دون تغيير.

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر

سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار 49.63 جنيه للشراء و 49.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ متوسط سعر اليورو 56.68 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني 66.45 جنيه للشراء و66.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 35 جنيها للشراء و 35.1 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.58 جنيه للشراء و 7.6 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.08 جنيه للشراء و 5.1 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.11 جنيه للشراء و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل الفرنك السويسري 61.43 جنيه للشراء و61.62 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الـ100 ين ياياني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.53 جنيه للشراء و30.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 34.39 جنيه للشراء و34.5 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 7.3 جنيه للشراء و 7.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر اليورو مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الإسليني سعر العملات الأجنبية في البنوك سعر الدولار الكندي سعر العملات الأجنبية

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