في منتصف التعاملات.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن

استقر سعر العملات الأجنبية مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 26-6-2026 علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية المختلفة ثباتا أمام الجنيه بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار 49.46 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو56.11 جنيه للشراء و 56.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.13 جنيه للشراء و65.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 34.72 جنيه للشراء و34.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الكرون الكندي إلي 7.5 جنيه للشراء و7.52 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5 جنيهات للشراء و5.01 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.06 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 60.86 جنيه للشراء و61.06 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين الياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.55 جنيه للشراء و61.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 34.09 جنيه للشراء و34.19 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.27 جنيه للشراء و7.29 جنيه للبيع.