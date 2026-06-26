قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصيلة دم تكشف الإصابة بمرض مزمن مستقبلا.. أكبر دراسة تحسم الجدل
قطر: حرية الملاحة في مضيق هرمز ضرورة استراتيجية.. والأمن البحري مسئولية دولية مشتركة
وزير الاستثمار: الترويج لإمكانات معامل الرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
ترتيب مجموعة مصر يشعل الحسابات قبل مواجهة إيران
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية شراعية تحمل جنسيات مختلفة
لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟
الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر .. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة
مصر وإيران .. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة لمشاهدة المونديال مجانا
قبل مواجهة إيران..اتحاد الكرة يشارك صورة للاعبي منتخب مصر ويعلق : قلب واحد
ترامب: تمكنا من إسقاط 3 مسيرات إيرانية في مضيق هرمز
مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
مسؤولون إسرائيليون: اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان يُعلن قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في منتصف التعاملات.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن

سعرا العملات الأحنبية
سعرا العملات الأحنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 26-6-2026 علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية المختلفة ثباتا أمام الجنيه بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار 49.46 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو56.11 جنيه للشراء و 56.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.13 جنيه للشراء و65.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 34.72 جنيه للشراء و34.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي 

وصل سعر الكرون الكندي إلي 7.5 جنيه للشراء و7.52 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5 جنيهات للشراء و5.01 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.06 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 60.86 جنيه للشراء و61.06 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الـ100 ين الياباني 

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.55 جنيه للشراء و61.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 34.09 جنيه للشراء و34.19 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.27 جنيه للشراء و7.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم سعر الدولار اليوم سعر الجنيه الإسترليني مال واعمال سعر العملات الأجنبية اليوم اخبار مصر سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

تشييع جنازة الاسطي عمر

ميت بيشيع ميت.. أدى صلاة الجنازة على زوجة شقيقه ومات أثناء عودته للمنزل بملوي في المنيا| صور

ترشيحاتنا

مطار العلمين

وزير الطيران: مطار العلمين نموذج للمطارات الداعمة للتنمية والسياحة والاستثمار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: نتبنى نهجا قائما على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص

الدكتور علي الغمراوي

الدواء المصرية تبحث مع شركات اكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي

بالصور

أنيقة وراقية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس ودجز مقرمشة في المنزل

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد