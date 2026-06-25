أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم.. الدولار عند 49.66 جنيه للشراء|فيديو

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق المصرفية، خاصة مع أهمية أسعار العملات في حركة الاستيراد والتصدير والسفر وتحويلات المصريين بالخارج وفقا لما رصدة صباح البلد.

وتأتي أسعار العملات في البنوك بالتزامن مع استقرار نسبي في سوق الصرف، حيث يواصل الدولار الأمريكي التحرك في نطاقات محدودة، فيما حافظت العملات الأوروبية والعربية الرئيسية على مستوياتها الحالية.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي عند:

49.56 جنيه للبيع.

49.66 جنيه للشراء.

ويظل الدولار العملة الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نظرًا لارتباطه بحركة التجارة الخارجية وأسعار السلع المستوردة.

اليورو الأوروبي يحافظ على مستوياته

سجل اليورو الأوروبي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، ليسجل:

56.24 جنيه للبيع.

56.36 جنيه للشراء.

ويعد اليورو من العملات الرئيسية المؤثرة في حركة الأسواق العالمية والتعاملات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.

الجنيه الإسترليني يواصل التداول فوق 65 جنيهًا

حافظ الجنيه الإسترليني على مستوياته المرتفعة أمام الجنيه المصري، حيث بلغ:

65.25 جنيه للبيع.

65.40 جنيه للشراء.

ويأتي ذلك في ظل استمرار قوة العملة البريطانية مقارنة بالعديد من العملات العالمية.

استقرار الريال السعودي مع تزايد الطلب الموسمي

وسجل الريال السعودي:

13.20 جنيه للبيع.

13.23 جنيه للشراء.

ويحظى الريال السعودي باهتمام واسع من المواطنين، خاصة خلال مواسم العمرة والحج والسفر إلى المملكة العربية السعودية.

الدرهم الإماراتي يحافظ على استقراره

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند:

13.49 جنيه للبيع.

13.52 جنيه للشراء.

ويعد الدرهم من العملات العربية الأكثر تداولًا في السوق المصرية، في ظل العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين مصر والإمارات.

العملات الأجنبية تظل مؤشرًا مهمًا للأسواق

وتحظى أسعار العملات الأجنبية بمتابعة يومية من المستثمرين والمستوردين والمسافرين، باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والتجاري، إلى جانب دورها في تحديد تكلفة الواردات وحركة الأسواق المالية خلال الفترة الحالية.