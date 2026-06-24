تراجع جديد في البنوك.. كم وصل سعر الدولار الآن؟

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم بالبنوك العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار استقرار العملة الأمريكية دون مستوى 50 جنيهًا للبيع، رغم التحركات المحدودة التي تشهدها أسعار الصرف خلال الفترة الحالية.

ويأتي ذلك بعدما تجاوز الدولار في فترات سابقة مستوى 53 جنيهًا، قبل أن يعاود التراجع مع تحسن مؤشرات سوق النقد وتوافر العملة الأجنبية.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.55 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار إلى 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

سجل الدولار 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الدولار إلى 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

بلغ سعر الدولار 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار إلى 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.