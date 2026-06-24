إلى أين وصل الدولار الآن؟.. آخر تحديث للأسعار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 عند آخر تراجع سجله في عدد من البنوك يوم أمس، وسط تحركات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض في بعض المصارف.

ورغم تلك التغيرات المحدودة، لا يزال الدولار يتداول دون مستوى 50 جنيهًا في جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.636 جنيه للشراء و49.772 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.670 جنيه للشراء و49.770 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.670 جنيه للشراء و49.770 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 49.670 جنيه للشراء و49.770 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.690 جنيه للشراء و49.790 جنيه للبيع، ليقدم أعلى سعر للبيع بين البنوك المعلنة.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.670 جنيه للشراء و49.770 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.670 جنيه للشراء و49.770 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 49.650 جنيه للشراء و49.750 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 49.650 جنيه للشراء و49.750 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 49.640 جنيه للشراء و49.740 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.640 جنيه للشراء و49.740 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وصل سعر الدولار في بنك HSBC إلى 49.683 جنيه للشراء و49.777 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.570 جنيه للشراء و49.670 جنيه للبيع، ليسجل أقل سعر للدولار بين البنوك المعلنة.