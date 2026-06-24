قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أسعار الخضروات.. الطماطم والخيار والبصل تتراجع بالأسواق
الأمين العام لحلف الناتو: ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح
استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي في غزة
أعتزل الفن.. كمال عطية يشكو قلة العمل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟
رئيس الوكالة الذرية يلمح إلى إمكانية زيارة المفتشين لمواقع نووية إيرانية
لماذا يجب صيام تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم؟.. 3 أسرار يغفلها الكثيرون
هل كشف تعادل غانا وإنجلترا أزمة هجوم «الأسود الثلاثة» أم قوة دفاع «النجوم السوداء»؟
أسواق الطاقة: تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 4 أشهر مع تحسن حركة الملاحة بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسواق آسيا تتحرك بحذر مع تراجع النفط وصعود الدولار لأعلى مستوى

أسواق آسيا تتحرك بحذر مع تراجع النفط وصعود الدولار إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا
أسواق آسيا تتحرك بحذر مع تراجع النفط وصعود الدولار إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا
أ ش أ

واجهت الأسهم الآسيوية صعوبة في تحديد اتجاه واضح خلال تعاملات ، اليوم الأربعاء، في حين واصلت أسعار النفط الخام تراجعها لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، وسط تحذيرات من محللين بشأن احتمالات عودة التقلبات إلى الأسواق نتيجة ارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي واستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.4% بعد أن تنقل بين المكاسب والخسائر خلال الجلسة.

وشهدت الأسهم الكورية الجنوبية تعافيًا قويًا، إذ ارتفعت بنسبة 3.5% بعد أن كانت قد هبطت 10% يوم الثلاثاء في أكبر تراجع يومي لها منذ شهر مارس.

في المقابل، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.4%، بينما انخفضت الأسهم التايوانية بنسبة 1.9%.

وقال مايكل مكارثي، محلل الأسواق لدى شركة «مومو سيكيوريتيز أستراليا»، إن تحركات الأسواق خلال الأيام السبعة الماضية كانت مثيرة للقلق، ليس فقط أثناء الهبوط بل أيضًا خلال الارتفاعات السريعة.

وأضاف: «عندما تتحرك الأسواق بهذه السرعة، سواء صعودًا أو هبوطًا، فإن ذلك يعد مؤشرًا على وجود حالة من عدم الاستقرار».

واستمدت الأسواق الأوروبية إشاراتها من الأداء الآسيوي، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% لكل منهما، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 0.67%.

وفي الولايات المتحدة، استقرت العقود الآجلة للأسهم إلى حد كبير، إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، بينما ظلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز دون تغير يذكر.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 4.487%.

ومن المنتظر في وقت لاحق من الأربعاء أن تعلن شركة ميكرون تكنولوجي المتخصصة في رقائق الذاكرة نتائج أعمالها، وهو ما قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن آفاق قطاع رقائق الذاكرة والذكاء الاصطناعي بعد موجة الارتفاعات القوية التي شهدها القطاع هذا العام.

وفي أسواق العملات، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه ليسجل أعلى مستوى له في 13 شهرًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 101.46 نقطة.

وأثرت قوة الدولار بشكل ملحوظ على الين الياباني، الذي تراجع إلى مستوى 161.53 ين مقابل الدولار، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية المتراجعة.

وأظهر ملخص الآراء الصادر عن اجتماع بنك اليابان المركزي خلال الشهر الجاري، والذي قرر فيه رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عامًا عند 1.00%، أن صناع السياسات ناقشوا تصاعد مخاطر التضخم، فيما دعا بعض الأعضاء إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة للوصول بتكاليف الاقتراض إلى مستويات أقرب إلى المعدلات المحايدة للاقتصاد.

في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1364 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3192 دولار.

أما الذهب الفوري فواصل خسائره، متراجعًا بنسبة 1.1% إلى 4,064.01 دولار للأوقية، ليسجل أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، في ظل تزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، ما يقلص جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

الأسهم الآسيوية أسعار النفط الخام شركات الذكاء الاصطناعي محادثات السلام محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

ذهب

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

فيلم القصص

ماجدة خير الله تشيد بـ «القصص».. تفاصيل

فادي خفاجة

بعد إحالته للتحقيق.. فادي خفاجة يوجه رسالة مؤثرة لوالده: سلامتك أهم من أي شيء

احمد عز

تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة من مسلسل أحمد عز «الأمير» داخل المتحف المصري الكبير

بالصور

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

وزير الري: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية

صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

إطلالة لافتة.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد