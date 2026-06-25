بعد انتهاء العمل في البنوك.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية مساء اليوم

ثبت سعر العملات الأجنبية مع تعاملات مساء اليوم الخميس 25-6-2026 بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك.

سعر العملات الأجنبية

وأظهرت تعاملات العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه دون تغيير منذ اغلاق العمل في البنوك.





سعر الدولار

سجل سعر الدولار 49.46 جنيها للشراء و 49.6 جنيها للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 54.11 جنيها للشراء و 56.28 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 65.12 جنيها للشراء و 65.32 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 34.72 جنيها للشراء و 34.82 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5 حنيهات للشراء و 5.1 جنيهات للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 7.5 جنيها للشراء و 7.52 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.06 جنيها للشراء و 5.07 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 60.86 جنيها للشراء و 61.05 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 30.55 جنيها للشراء و 30.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 34.09 جنيها للشراء و 34.19 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.27 جنيها للشراء و 7.29 جنيها للبيع.