قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق البحث والإنقاذ الأمريكية تتجه إلى فنزويلا
حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا
أول تعليق من طبيبة الأسنان بعد الاعتداء عليها داخل أحد المراكز بشبرا الخيمة
الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن
ممداني: كأس العالم يحقق أكثر من الإيرادات الكافية
انخفاضات تضرب أسعار السلع اليوم.. تراجع كبير للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع البيض
بسبب فيروس إيبولا.. السعودية تحظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية
مصطفى قمر : يهمني بعد رحيلي الجمهور يقولوا قدم فن محترم
بعد انتهاء العمل في البنوك.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية مساء اليوم
ليكيب: فيفا يؤكد عدم وجود احتفالات ملونة رسمية خلال مباراة مصر وإيران
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا.. 188 قتيلا و 1520 مصابا و157 مفقودا
بعد أزمة التكليف.. "الرعاية الصحية" تقر حزمة مزايا جديدة للأطباء في أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد انتهاء العمل في البنوك.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية مساء اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

ثبت سعر العملات الأجنبية مع تعاملات مساء اليوم الخميس 25-6-2026 بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك.

سعر العملات الأجنبية

وأظهرت تعاملات العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه دون تغيير منذ اغلاق العمل في البنوك.


 

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 49.46 جنيها للشراء و 49.6 جنيها للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 54.11 جنيها للشراء و 56.28 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 65.12 جنيها للشراء و 65.32 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي 

وسجل سعر الدولار الكندي 34.72 جنيها للشراء و 34.82 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5 حنيهات للشراء و 5.1 جنيهات للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 7.5 جنيها للشراء و 7.52 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.06 جنيها للشراء و 5.07 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 60.86 جنيها للشراء و 61.05 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 30.55 جنيها للشراء و 30.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 34.09 جنيها للشراء و 34.19 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.27 جنيها للشراء و 7.29 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الإسترليني اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنوك سعر العملات الأجنبية مساء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

الحياة

رئيس حزب الوعي: إثارة الجدل حول شروط الترشح للرئاسة غير مبررة والدستور حسم الأمر

مصر وإيران

بعد أنباء احتفال دعم المثلية بلقاء مصر وإيران.. مصطفى بكري: العالم عليه احترام عقيدتنا

الذهب

هل نبيع أم نشتري؟.. خبير يكشف ما ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد