آخر مرتب في السنة .. موعد صرف أجور الموظفين بهذا الموعد

تبدأ الحكومة خلال الـ12 يومًا المقبلة في صرف مرتبات شهر يونيو 2026 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو آخر مرتب يتقاضاه الموظفين بالحكومة خلال السنة المالية للعام الميلادي الجاري.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2026

وتخطط وزارة المالية باعتبارها جهة صرف مرتبات شهر يونيو 2026؛ للعاملين بالحكومة من خلال مخاطبة كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية.

جهات صرف مرتبات شهر يونيو 2026

من المخطط أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2026؛ على مستوى 58 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة .

حيث تقوم وزارة المالية في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات للموظفين بأكثر من 58 جهة حكومية من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة؛ عبر الحسابات البنكية لكل العاملين بالدولة على اختلاف درجاتهم الوظيفية دون تمييز.

وفي هذا الصدد وجه أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

كم موظف سيصرف مرتبات شهر مايو 2026؟

من المتوقع أن يصرف أكثر من 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من صباح الثلاثاء المقبل؛ لاستقبال حدثًا سعيدًا قبل حلول عيد الأضحي المبارك على مستوى المحافظات والمدن المصرية بمختلف الجهات الحكومية.

كم جهة ستصرف مرتب موظفيها عن شهر يونيو 2026؟

من واقع الأرقام الرسمية فإن أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف رواتب موظفيها عن شهر مايو 2026؛ قبل بدء احتفالات عيد الأضحي المبارك.

مواعيد صرف مرتب يونيو 2026

تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يونيو على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 18 يونيو الجاري ثم استكمالها في الفترة من 21 حتي 24 يونيو 2026.

تفاصيل الصرف

وفقا للتعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر يونيو 2026

العاملين بقطاع الأعمال العام

العاملين بقطاع الاعمال العام

العاملين الخاضعين للموازنة العامة

العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة

العاملين بالهيئات الخدمية

العاملين بوحدات الهيئات المحلية

دعم الموظفين

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

موعد الزيادات الجديدة للمرتبات

وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.