وزير الصناعة: إطلاق أول صندوق استثماري صناعي نهاية يوليو.. وآلية تمويل جديدة لدعم المصانع

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن الوزارة تعمل على خلق آلية تمويل جديدة لدعم القطاع الصناعي، بعيدًا عن المبادرات التقليدية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الإنتاجي وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمصنعين.

الوقوف على التحديات

وأوضح الوزير أن الأيام الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من المصنعين، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات مستمرة بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأضاف أن الدولة تستعد لإطلاق أول صندوق استثماري صناعي من نوعه، يتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في دعم الصناعة الوطنية.

آليات تمويل الصناعة

وأشار هاشم إلى أن الصندوق من المقرر إطلاقه بنهاية شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، وتدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

تحفيز الاستثمار الصناعي

وشدد وزير الصناعة على أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع لتحقيق نمو مستدام.