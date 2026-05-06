وزير الصناعة: خريطة صناعية جديدة لتنمية القرى.. وإحياء المصانع المتعثرة عبر منصة متكاملة

قال المهندس خالد هاشم إن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لإعداد خريطة صناعية تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية في مختلف القرى المصرية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة.

دراسة الصناعات في القرى

وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن تحديد صناعات بعينها داخل القرى وفقًا لما تتميز به كل منطقة من موارد وخبرات، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على عدد من النماذج التطبيقية بواقع قريتين في صعيد مصر وقريتين في الوجه البحري، تمهيدًا لتعميم التجربة على نطاق أوسع.

فرص إنتاجية ناجحة

وأضاف أن الوزارة تتبنى أيضًا برنامجًا طموحًا لتحويل المصانع المتعثرة إلى فرص إنتاجية ناجحة، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر كان يتمثل في حصر هذه المصانع والتعامل مع مشكلاتها بشكل منهجي.

مبادرات موجهة لإعادة تشغيل المصانع

وأشار هاشم إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تتيح لأصحاب المصانع المتعثرة تسجيل بياناتهم ورفع ملفاتهم، على أن يتم دراستها من الجهات المعنية، تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم من خلال مبادرات موجهة لإعادة تشغيل هذه المصانع وتعظيم طاقتها الإنتاجية.

استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي

وأكد وزير الصناعة أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين في مختلف المحافظات.