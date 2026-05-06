وزيرا الصناعة والاتصالات يوضحان تفاصيل زيادة أسعار الإنترنت بعد قليل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المؤتمر الصحفي اليوم يضم وزيري الصناعة والاتصالات للتحدث عن بعض الأمور التي تخص الصناعة والاتصالات وخاصة تحريك أسعار بعض الخدمات في الإنترنت.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بسداد مديونية الشركاء الأجانب فب مجال البترول والذي كان قد وصل إلى ٦.١ مليار دولار وحاليا اصبحت ٧١٣ مليون دولار وسوف يتم تسديد جميع باقي المديونية يونيو المقبل .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في كفر الشيخ يضيف 50 مليون قدم يوميا من الغاز وسوف يدخل الخدمة في الصيف المقبل .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حقل دنيس سوف يضيف أيضا يوميا من 500 إلى 600 مليون قدم مكعب .