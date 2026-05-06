اتحاد الصناعات: التكنولوجيا المصرية تتجه لأوروبا وإفريقيا عبر جيتكس كينيا وبرلين بدعم تحالف CIT واتصال وDETGE

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) باتحاد الصناعات ، وجمعية اتصال (Eitesal)، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا (DETGE)، عن إطلاق استراتيجية متكاملة لدعم مشاركة شركات التكنولوجيا المصرية في معرضي «جيتكس كينيا» و«جيتكس أوروبا – برلين»، بهدف تعزيز فرص التوسع في الأسواق الإفريقية والأوروبية ورفع تنافسية المنتج التكنولوجي المصري عالميًا.



دعم الصادرات الرقمية المصرية



تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات الرقمية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، من خلال تمكينها من عرض حلولها التكنولوجية وبناء شراكات دولية مباشرة مع المستثمرين والشركاء العالميين في قطاع التكنولوجيا.



مشاركة في كينيا وألمانيا



تستعد الشركات المصرية للمشاركة في معرض «جيتكس كينيا – GITEX AI Everything Kenya» بالعاصمة نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026، وكذلك معرض «جيتكس أوروبا – برلين» في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2026، باعتبارهما منصتين محوريتين للتوسع في أسواق إفريقيا وأوروبا.



فرص للتشبيك والاستثمار



وتهدف المشاركة إلى إتاحة فرص مباشرة للتشبيك (Business Matching) بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، إلى جانب ربطها بصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين، بما يسهم في تسريع نمو الشركات وتوسيع نطاق أعمالها عالميًا.



التوسع في أسواق واعدة



وتستهدف الفعاليات دعم دخول الشركات المصرية إلى أسواق ذات فرص نمو مرتفعة، حيث يمثل السوق الألماني أحد أكبر الأسواق الأوروبية المتقدمة، بينما يُعد السوق الكيني من أسرع الأسواق الإفريقية نموًا في قطاع التكنولوجيا.



نتائج إيجابية سابقة



وأكدت المنظمات الثلاث أن تنظيم المشاركة يأتي استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المصرية في المشاركات الدولية السابقة، سواء من حيث العقود أو الشراكات أو الاتفاقيات، بما يعزز خطط التوسع المستقبلي في القارتين الإفريقية والأوروبية.