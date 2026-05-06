الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى..بشري من الحكومة للموظفين

محمد يحيي

على قدم وساق تقوم الحكومة المصرية بعمليات تجهيز الحسابات الخاصة بموازنات الجهات المعنية في الوزارات والهيئات التابعة لها، استعدادًا لصرف مرتبات شهر مايو 2026 قبل حلول عيد الأضحي المبارك لكافة العاملين في الدولة.

أسباب صرف المرتبات قبل حلول العيد

بحسب التعليمات الصادرة لوزارة المالية بإعتبارها جهة صرف المرتبات في الحكومة؛ من القيادة السياسية بالعمل على تبكير مواعيد استحقاق رواتب الموظفين بالدولة شهريا.

توجيهات من الرئيس

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ صدي البلد، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعدم الإضرار بالموظفين أو التأثير على فرحة ذوييهم بالأعياد والمناسبات الدينية والعامة وبناءًا عليه تم الإهتمام بصرف المرتبات وخصوصًأ مرتبات شهر مايو 2026 مبكراً..

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2026

وفي هذا الصدد وجه  أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

أيام صرف مرتبات شهر مايو 2026

تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو على مدار 5 أيام متصلة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 حتي الخميس 21 من مايو الجاري ولمدة 3 أيام متصلة؛ ثم تستكملها يومي الأحد والإثنين الموافقان 24 و 25 من نفس الشهر.

تبدأ عمليات صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة  اعتباراً من يوم 19 من الشهر المقبل؛ وهي مرتبات شهر مايو 2026.

تأتي تلك التحركات في اطار توجهات وزارة المالية لتبكير عمليات صرف المرتبات والأجور وتقليل الأعباء الشهرية علي الموظفين وذويهم.

موعد استحقاق المرتبات

تخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 مايو ولمدة 5 أيام ، لكل العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

وبحسب التعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو اعتبارا من الثلاثاء  19 حتي الخميس الموافق 21 من نفس الشهر ولمدة 3 أيام.

ويتم استكمال عمليات صرف المرتبات الجديدة يوم الأحد 25 مايو حتي الإثنين 26 من نفس الشهر ولمدة يومين آخرين.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026

  • العاملين بقطاع الأعمال العام
  • العاملين الخاضعين للموازنة العامة
  • العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة
  • العاملين بالهيئات الخدمية
  • العاملين بوحدات الهيئات المحلية
دعم الموظفين

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

موعد الزيادات الجديدة للمرتبات

وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.

