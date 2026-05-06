الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مُرتبك بيخلص بسرعة؟ .. 7 أخطاء مالية ترتكبها تجنبها بذكاء

أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع الأسعار وضغط الحياة اليومية، أصبح كثيرون يشعرون أن الراتب يختفي قبل نهاية الشهر بأيام، المشكلة في أغلب الأحيان لا تتعلق فقط بقلة الدخل، بل بأخطاء مالية متكرّرة نرتكبها دون وعي، فتؤدي إلى استنزاف المال بشكل سريع.

في هذا التقرير، نكشف أبرز 7 أخطاء مالية قد تكون السبب الحقيقي وراء اختفاء راتبك، وكيف تتجنبها بذكاء، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. غياب التخطيط المالي

أكبر خطأ هو إنفاق المال بدون خطة واضحة، عدم تحديد أولوياتك يجعلك تصرف بشكل عشوائي، فتجد نفسك في منتصف الشهر بلا سيولة.
الحل بسيط: ضع ميزانية شهرية تشمل الأساسيات مثل الإيجار، الطعام، والفواتير، ثم التزم بها قدر الإمكان.

2. الصرف على الكماليات قبل الأساسيات

كثيرون يقعون في فخ شراء أشياء غير ضرورية مثل الملابس الجديدة أو طلب الطعام الجاهز بشكل متكرر، قبل تغطية الاحتياجات الأساسية.
هذه العادة تستنزف جزءًا كبيرًا من الدخل دون فائدة حقيقية، وتجعلك تشعر بالعجز المالي سريعًا.

3. الاعتماد على الشراء بالتقسيط

رغم أن التقسيط يبدو حلًا مريحًا، إلا أنه قد يتحول إلى عبء كبير إذا تراكمت الالتزامات. تعدد الأقساط يقلل من الجزء المتاح من راتبك ويضعك تحت ضغط مستمر.
التقسيط يجب أن يكون للحالات الضرورية فقط، وليس للرفاهيات.

4. تجاهل فكرة الادخار

الادخار ليس رفاهية، بل ضرورة. كثيرون ينفقون كل ما لديهم دون الاحتفاظ بجزء للطوارئ، مما يجعل أي ظرف مفاجئ أزمة حقيقية.
حتى لو كان المبلغ بسيطًا، حاول ادخار نسبة ثابتة من دخلك شهريًا.

5. عدم تتبع المصروفات

قد تتفاجأ أن الأموال تذهب إلى مصروفات صغيرة غير ملحوظة مثل القهوة اليومية أو المشتريات السريعة.
هذه التفاصيل الصغيرة تتراكم لتشكل رقمًا كبيرًا في نهاية الشهر، لذلك من المهم تسجيل كل ما تنفقه.

6. التسوق العاطفي

عندما نشعر بالتوتر أو الحزن، يلجأ البعض إلى الشراء كوسيلة للهروب من المشاعر، وهو ما يُعرف بـ التسوق العاطفي.
هذا النوع من الإنفاق غير المدروس يؤدي إلى شراء أشياء لا تحتاجها، ويزيد من الضغط المالي لاحقًا.

7. عدم وجود مصدر دخل إضافي

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، الاعتماد على مصدر دخل واحد قد لا يكون كافيًا. عدم التفكير في تحسين الدخل يجعلك دائمًا في نفس الدائرة.
يمكنك البحث عن عمل إضافي أو استغلال مهاراتك في العمل الحر عبر الإنترنت.

