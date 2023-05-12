احذفها بسرعة من موبايلك.. تطبيقات شائعة على أندرويد تستنزف أموالك سرا

‌ حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد Android، على التحقق من أجهزتهم وحذف 11 تطبيقا قد تكلفهم أكثر مما يعتقدون.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، حذر الملايين بشأن تطبيق أندرويد خطير قد يكون تجاهله مكلفا، تم إخفائه مؤخرا في 11 تطبيقا شهيرا، قامت جوجل بإزالتهم جميعا من متجر بلاي.

تطبيقات شائعة ينبغي على مستخدمي أندرويد حذفها فورا أو دفع ثمن باهظ



ومع دخول الحظر حيز التنفيذ لهذا السبب، فأن هذا البرنامج قد يحتوي على فيروس حصان طروادة المخصص لسرقة الأموال، من خلال تسجيل مستخدمي هواتف أندرويد في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن دون علمهم.

وتم اكتشاف البرنامج الضار من قبل فريق شركة كاسبرسكي Kaspersky المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، والتي أبلغت جوجل، وقامت الأخيرة بإزالة التطبيقات المخالفة بسرعة من متجر Play الخاص به.

وقد يكون من الخطأ المكلف عدم التحقق من هاتفك مع تحذير الخبراء من أن هذا البرنامج يكلفك الكثير من المدفوعات الشهرية والتي غالبا ما تمت دون أن يلاحظها أحد، وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه على الرغم من أن التطبيقات لم تعد متاحة للتنزيل، فإن أي شخص قام بتثبيتها على هاتفه بالفعل سيستمر الفيروس في تحصيل المزيد من الرسوم بشكل شهرى.

وغالبا ما يفشل المستخدمون المتأثرون في اكتشاف الاشتراكات الشهرية الغير مرغوب فيها على الفور، ناهيك عن معرفة كيفية حدوثها في المقام الأول، وكل هذا يجعل الاشتراك في أحصنة طروادة مصدرا موثوقا للدخل غير القانوني لمجرمي الإنترنت.

وتعد هذه المشكلة خطيرة ومقلقة، خاصة وأن التطبيقات المصابة يعتقد أنه تم تنزيلها أكثر من 615000 مرة، إليك القائمة الكاملة للتطبيقات وإذا كان أي منها قمت بتثبيته على هاتفك، ينصحك الخبراء بضرورة حذفها على الفور:

- Beauty Camera Plus.

- Beauty Photo Camera.

- Beauty Slimming Photo Editor.

- Fingertip Graffiti.

- GIF Camera Editor.

- HD 4K Wallpaper.

- Impressionism Pro Camera.

- Microclip Video Editor.

- Night Mode Camera Pro.

- Photo Camera Editor.