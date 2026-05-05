بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

في خطوة لمواجهة موجات التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة شاملة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام. 

وتأتي هذه القرارات تزامناً مع إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، لتعكس انحياز الدولة المباشر لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

التفاصيل الكاملة للزيادة والحد الأدنى الجديد

وأكدت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور سيشهد قفزة جديدة ليصل إلى 8100 جنيه للدرجة السادسة بدلاً من 7000 جنيه بزيادة قدرها 1100 جنيه. 

ولن تقتصر الزيادة على صغار الموظفين فقط، بل ستمتد لتشمل كافة الدرجات الوظيفية بنسب متفاوتة لضمان العدالة في هيكل الأجور.

جدول المرتبات الجديد المتوقع (يوليو 2026)

الدرجة الوظيفيةالراتب قبل الزيادةالراتب بعد الزيادة (تقديري)
الممتازة13,200 جنيه14,900 جنيه
العالية11,200 جنيه12,900 جنيه
الأولى9,200 جنيه10,800 جنيه
الثانية8,200 جنيه9,500 جنيه
السادسة (الحد الأدنى)7,000 جنيه8,100 جنيه

موعد صرف الزيادة رسمياً

ووفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، فمن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتباراً من 1 يوليو 2026. 

وتعمل الحكومة حالياً على التنسيق مع المجلس القومي للأجور لضمان تطبيق هذه الزيادة في القطاع الخاص أيضاً، لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة في مصر.

حوافز إضافية للمعلمين والأطباء

وتضمنت الحزمة الجديدة توجيهات رئاسية بزيادة خاصة لقطاعي التعليم والصحة، حيث سيتم رفع "حافز التدريس" للمعلمين وزيادة "بدل المهن الطبية" للأطباء والتمريض، إيماناً بدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري.

الزيادة تمتص صدمات التضخم

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 40 مليار جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، تهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. 

ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين: "رفع الأجور بنسبة تتجاوز 20% لبعض الفئات هو إجراء ضروري لإحداث توازن في الأسواق وتحفيز الطلب المحلي".

ويمكن للموظفين متابعة بوابات الاستعلام الرسمية أو كشوف المرتبات في جهات عملهم بدءاً من شهر يونيو المقبل للتعرف على القيمة الدقيقة للزيادة السنوية المضافة لراتب كل موظف وفقاً لسنوات الخدمة والعلاوات الدورية.

