قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
العربية اتطبقت.. تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث دون اصابات
منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو
وزير الخارجية: نتطلع للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
حالات الجمع بين معاشين .. شوف انت منهم ولا لأ
الأمم المتحدة تعتزم دمج أنظمة الطاقة الشمسية بفنادق ومتاحف مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالات الجمع بين معاشين .. شوف انت منهم ولا لأ

الجمع بين معاشين
الجمع بين معاشين
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الجمع بين معاشين، خاصة مع رغبة المستحقين للمعاش في التعرف على حقوقهم التأمينية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي نظم هذه المسألة وحدد الحالات المسموح بها وفق ضوابط قانونية واضحة.

الجمع بين معاشين

حالات جواز الجمع بين معاشين

أقر القانون إمكانية الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى المقرر للمعاش، مع استكمال القيمة وفقا للترتيب المحدد قانونا، كما أتاح الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة في نفس الحدود.

وفيما يخص الأرملة، أجاز القانون لها الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل دون قيود، كما منح الأرمل نفس الحق في الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه أو دخله من العمل.

أما بالنسبة للأبناء، فقد أتاح القانون لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون أي حدود، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

الجمع بين معاشين

اختصاصات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق التأمينية المقررة بموجب التشريعات المختلفة، بدلا من الجهات الإدارية السابقة، وذلك على نفقة الخزانة العامة، مع تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تحت إشراف الوزير المختص.

تفاصيل حالات الجمع بين المعاشات

حدد القانون عددا من الحالات التي يجوز فيها الجمع بين المعاشات، أبرزها:

الجمع بين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصي.
الجمع بين معاش الأرملة عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون حد أقصى.
الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون قيود.
الجمع بين معاشي الوالدين للأبناء دون حدود.
الجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش.

الجمع بين معاشين

حالات الجمع بين أكثر من معاش

نص القانون على استثناءات واضحة تتيح الجمع بين أكثر من معاش، من بينها:

الجمع بين المعاشات في حدود الحد الأدنى المقرر، مع استكمال القيمة وفقا للقانون.
الجمع بين المعاش والدخل في نفس الحدود.
تمتع الأرملة والأرمل بحق الجمع بين المعاشات والدخل دون قيود.
إتاحة الجمع الكامل للأبناء بين معاشي الوالدين.
السماح بالجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون حد أقصى.

ويأتي تنظيم حالات الجمع بين معاشين ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات المستحقة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، واستدامة النظام التأميني، بما يكفل حصول المواطنين على حقوقهم بصورة عادلة ومنظمة.

الجمع بين معاشين معاشين المعاشات كيفيه الحصول علي معاشين طرق الحصول علي معاشين صرف المعاشات حالات الجمع بين معاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل: إدانة مصر للعدوان الإيراني رسالة ردع وقرار بحماية التوازن الإقليمي

النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر

إليزابيث شاكر: موقف مصر من الاعتداء على الإمارات إعلان ردع عربي حاسم

اللواء الدكتور رضا فرحات

فرحات: العدوان الإيراني على الإمارات تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد