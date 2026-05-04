الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عايزين قانون جديد .. بكري : إلى متى نترك أصحاب المعاشات هكذا

مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين

تساءل مصطفى بكري عضو مجلس النواب،  قائلا:" إلى متى نترك أصحاب المعاشات هكذا في ظل تدني القيمة المالية للمعاشات ولازم نشوف حل وفلوس المعاشات".

وقال بكري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" دي فلوس خاصة تم اقتطاعها من أجور الناس طوال فترة خدمتهم".

وتابع بكري:" كلي ثقة بالتوصل إلى قانون جديد للمعاشات لإيجاد حلول جذرية لازمات أصحاب المعاشات".

وأكمل مصطفى بكري:" كان الرأي السائد في المجلس النواب التضامن مع أصحاب المعاشات والحديث عن تأثير الازمات على أصحاب المعاشات ".

وتابع مصطفى بكري:" تم توجيه انتقادات في مجلس النواب للحكومة بسبب تجاهل حقوق أصحاب المعاشات ".

واكمل بكري:" الحد الأدنى للأجور بدأ بـ 1200 جنيه ووصلت لـ 8000 جنيه .. لكن صاحب المعاش اللي بياخد 1000 جنيه بقى بياخد  1800 جنيه بس وده خلل حقيقي.. وصاحب المعاش ده هيعيش إزاي وهيكفي احتياجاته اليوميه إزاي".


وتابع بكري:" صاحب المعاش ده هيعيش إزاي وهيكفي احتياجاته اليوميه إزاي وواحد كان مدير عام وخرج بمعاش قيمته 1250 جنيه وهذا لا يصح ".

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

