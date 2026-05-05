قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع الصدارة المشتعل.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري
انخفاض البيض .. أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 5 مايو بالأسواق
هل تجوز الإنابة في نحر الأضحية؟.. دار الإفتاء توضح الموقف الشرعي
6 شروط للتقديم في وظيفة "معلم ياباني" في المدارس المصرية اليابانية
كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1
موسكو: نشر الأسلحة النووية في أوروبا يشكل خطراً على الأمن القومي الروسي
إعلام إيراني: مقتل 5 مدنيين جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على زورقين صغيرين
المحطة قبل الأخيرة.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز
قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق
إخماد حريق اندلع على متن سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز
كاسحة ألغام بحرية جديدة تنضم للخدمة في الأسطول الروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

238 مليار جنيه سنويًا.. كيف تعيد الدولة ترتيب التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات؟

المعاشات
المعاشات
حسن رضوان

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز بنود مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الالتزامات المالية وتعزيز استدامة نظام التأمين الاجتماعي.

وتضمنت التعديلات إقرار تعديل المادة (111)، بما يعيد هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه، بزيادة تُقدّر بنحو 11 مليار جنيه.

 تنظيم آلية الزيادة السنوية

كما نصت التعديلات على تنظيم آلية الزيادة السنوية لهذا القسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تبلغ 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وشملت التعديلات أيضًا توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة، من خلال إدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية التاريخية، وضمان استقرار التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووفقًا للنص النهائي، يمتد سداد القسط السنوي لمدة 50 عامًا بدءًا من يوليو 2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات، من بينها المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات القائمة على الخزانة العامة، والعجز الاكتواري للنظام، إلى جانب أرصدة وسندات مالية متنوعة.

وتستهدف هذه التعديلات وضع إطار مالي أكثر استدامة لنظام التأمينات، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.

قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات صندوق التأمين الاجتماعي التشابكات المالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

18 يوليو.. محاكمة 28 متهما بـ«خلية التجمع الخامس» الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني

مرافعة الدفاع في محاكمة 29 متهما بـ«خلية العملة» الإرهابية.. 3 يونيو

المتهم

سرقة تحت تهديد السلاح.. سقوط عاطل سرق هاتف طالب بالمرج

بالصور

كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1

كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد