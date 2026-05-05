أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

يشهد سعر الذهب الان اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، في ظل متابعة مستمرة لتحركات السوق عبر محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، خاصة مع تأثر المعدن الأصفر بالتقلبات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، ما يدفع الكثيرين إلى ترقب تحركاته بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار في التوقيت المناسب.

سعر الذهب الآن

أسعار الذهب الان

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,895 جنيه 7,840 جنيه

عيار 21 6,910 جنيه 6,860 جنيه

عيار 18 5,925 جنيه 5,880 جنيه

عيار 14 4,605 جنيه 4,575 جنيه

الجنيه الذهب 55,280 جنيه 54,880 جنيه

الأونصة بالجنيه 245,630 جنيه 243,850 جنيه

الأونصة بالدولار 4,578.75 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه السوق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، ما يعزز من ارتفاع أسعاره، إلى جانب تأثير تحركات أسعار النفط العالمية التي تدفع المستثمرين لاستخدام الذهب كأداة للتحوط من المخاطر.

الذهب ملاذ آمن

يظل الذهب من أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يواصل سوق الذهب جذب اهتمام المتابعين خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية.

