صحيت لقيت مجوهراتي اختفت.. حكاية سرقة 130 جرام ذهب بحيلة "قراءة الكف" في سوهاج

"كنت فاكرة إنهم هيطمنوني على مستقبل أولادي، لكن خدوا كل اللي أملكه ومشيوا"، بهذه الكلمات بدأت نعمة سلمان حسن عبد الموجود، البالغة من العمر 60 عامًا، تروي تفاصيل واحدة من أغرب وقائع السرقة التي شهدتها قرية الرواهد التابعة لمركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

ماذا حدث؟

وذلك بعد أن فقدت 130 جرامًا من مشغولاتها الذهبية في لحظات غامضة، حيث تحكي السيدة المسنة، بصوت يحمل صدمة لم تتلاشَ بعد: "اتنين ستات خبطوا علي باب البيت، مكنتش أعرفهم قبل كده، قالولي إحنا بنقرأ الكف ونضرب الودع ونقولك على المستقبل.. حسيت بالفضول وقلت يمكن خير".

ولم تتردد "نعمة" في إدخالهما إلى منزلها، خاصة مع أسلوبهما المقنع وكلامهما المعسول، لتبدأ لحظات لم تستطع تذكر تفاصيلها كاملة:" دخلوا وقعدوا يتكلموا معايا، وبعدها مش فاكرة حصل إيه.. كأني كنت مش في وعيي".

وتستكمل حديثها لـ"صدى البلد" قائلة: "فوقت فجأة، لقيت البيت هادي ومفيش حد، جريت على أوضة النوم لقيت دهبي كله اختفى.. 130 جرام كانوا شقا عمري، وملاقيتش الستات ولا أي أثر ليهم".

الواقعة تحولت سريعًا إلى بلاغ رسمي، حيث تقدم أحد ابناءها بإخطار إلى مركز الشرطة، موضحًا تفاصيل ما حدث، مؤكدًا أن السيدتين استغلتا حيلة "قراءة الكف" للدخول إلى المنزل، قبل تنفيذ جريمتهما وسرقة المشغولات الذهبية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 498 لعام 2026 داخل مركز شرطة المنشاة، كما تم إخطار الجهات المختصة التي بدأت بدورها فحص البلاغ، وتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتهمتين.

القصة لم تكن مجرد سرقة عادية، بل جرس إنذار جديد يدق أبواب القرى، محذرًا من حيل النصب التي تتخفى خلف ستار "الدجل والشعوذة"، مستهدفة كبار السن والبسطاء.

وتختم "نعمة" حديثها بمناشدة السادة المسؤولين بسرعة التوصل إلى المتهمتان والقاء القبض عليهما واسترجاع مشغولاتها الذهبية:" عمري ما كنت أتخيل إن اللي دخلوا بيتي بالكلام الحلو يخرجوا سارقين تعبي كله.. يا ريت محدش يصدق حد غريب زي ما حصل معايا".