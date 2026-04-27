محافظ سوهاج يقرر إيقاف ونقل معلمة واقعة "مدرسة دار السلام" وإحالتها للتحقيق الفوري

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة وحاسمة تجاه واقعة التعدي على أحد تلاميذ مدرسة دار السلام الابتدائية، والتي تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة هما الأولوية القصوى للجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ماذا حدث؟

وبعد عرض الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، قرر محافظ سوهاج وقف المعلمة المشكو في حقها عن العمل لمدة شهر كإجراء احترازي، أو لحين انتهاء التحقيقات القانونية.

وإحالة الواقعة فوراً إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الرادعة مع استبعاد المعلمة ونقلها إلى مدرسة أخرى خارج نطاق المدرسة الحالية، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وحفاظاً على سلامة جميع الأطراف.

وفى سياق متصل كلف "راشد " لجان المتابعة الميدانية بتكثيف المرور على مدارس إدارة دار السلام التعليمية لضمان الالتزام بالقيم التربوية ومنع أي تجاوزات و شدد المحافظ على أن “كرامة الطالب المصري خط أحمر”.

ولن يُسمح بأي ممارسة تمس سلامة الأبناء الجسدية أو النفسية داخل المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أي خروج عن النص التربوي.

وتهيب محافظة سوهاج بأولياء الأمور ضرورة التواصل المباشر مع غرفة عمليات المحافظة أو مديرية التربية والتعليم في حال رصد أي شكاوى، لضمان سرعة التحرك وحماية حقوق أبنائنا الطلاب.