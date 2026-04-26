محافظ سوهاج: توريد 29 ألف طن قمح للصوامع والشون منذ بدء الموسم

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن انتظام سير أعمال توريد محصول القمح المحلي للموسم الحالي 2026، كاشفاً عن استقبال صوامع وشون المحافظة لـ 29 ألفاً و581 طناً و670 كيلوجراماً من الأقماح حتى الآن، وذلك منذ انطلاق ماراثون التوريد في منتصف أبريل الجاري.

وأوضح المحافظ، أن عمليات الاستلام تتم وسط إجراءات رقابية مشددة لضمان الشفافية، مشيراً إلى أن لجان الفحص الفني تمارس عملها بدقة عالية للتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات.

وكشف "راشد" أن الفرز أسفر عن رفض 792 طناً من القمح لمخالفتها المعايير الفنية المقررة، مؤكداً عدم التهاون في جودة القمح المخزن.

وفي إطار دعم المزارعين، شدد اللواء طارق راشد على تقديم كافة التسهيلات اللوجستية وتذليل العقبات التي قد تواجه الموردين أثناء عملية النقل.

وأكد صدور توجيهات مباشرة بسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين وفقاً للأسعار الرسمية المعلنة، والتي تصل إلى 2500 جنيه للإردب (درجة نظافة 23.5)، وذلك كحافز استراتيجي لزيادة معدلات التوريد المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تستهدف هذا العام حصاد مساحة شاسعة تصل إلى 199 ألف فدان. ولضمان استيعاب هذه الكميات، تم تجهيز 15 موقعاً تخزينيًا ما بين صوامع وشون ومراكز تجميع.

كما تواصل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام متابعة الموقف على مدار الساعة لضمان نجاح الموسم الزراعي وتحقيق المستهدفات القومية من المحصول الاستراتيجي.