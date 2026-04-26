محافظ سوهاج يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والأندية لضمان سلامة الغذاء

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة بتشديد الرقابة الميدانية على كافة المنشآت التي تقدم خدمات غذائية للمواطنين، بما في ذلك المحال التجارية، المطاعم، ومحلات الوجبات السريعة (التيك أواي)، وذلك إضافة إلى الأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاءت هذه التوجيهات بهدف الاطمئنان على جودة وسلامة الأطعمة والمشروبات المعروضة للجمهور، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة التراخيص القانونية لهذه المنشآت، والتأكد من حصول جميع العاملين بها على الشهادات الصحية اللازمة التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية داخل بيئة العمل.

وفي هذا السياق، كلف اللواء طارق راشد الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، بشن حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة.

واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطن السوهاجي أو يعرض حياته للخطر.

وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق أو المطاعم عبر قنوات التواصل الرسمية للمحافظة وغرف العمليات المختصة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل معها.