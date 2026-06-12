انقسام في الزمالك بشأن معتمد جمال

أكد الإعلامي أمير هشام، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك يريد جلب مدرب أجنبي للفريق الأبيض في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة كان وراء التعاقد مع معتمد جمال الذي نجح في الفوز بالدوري.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: معتمد جمال كان قد تم تعيينه بصفة مؤقتة لإدارة فريق الكرة، والإدارة تريد استمراره، بينما يرفض جون إدوارد الإبقاء عليه، ويظل موقفه معلقا حتى الآن.

وأضاف: مصير معتمد جمال من البقاء في الموسم المقبل غير محسوم حتى الآن، في ظل الانقسام على موقفه بين إدارة النادي والمدير الرياضي جون إدوارد.