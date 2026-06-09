نادر السيد: معتمد جمال حقق المطلوب منه ويستحق تجربة جديدة خارج الزمالك

أكد نادر السيد، حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأفضل للمدرب معتمد جمال الرحيل عن القيادة الفنية للزمالك، بعد النجاحات التي حققها مع القلعة البيضاء.

وقال نادر السيد، في تصريحات عبر راديو أون سبورت إف إم: "الأفضل رحيل معتمد جمال عن القيادة الفنية للزمالك في الوقت الحالي".

وأضاف: "معتمد جمال يمتلك عروضًا جيدة للغاية، سواء من الناحية المادية أو الفنية، وهو ما يمنحه فرصة قوية لخوض تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة".

وتابع حارس الزمالك السابق: "معتمد جمال حقق المطلوب منه مع الزمالك، ونجح في أداء مهمته بشكل جيد، لذلك أرى أن رحيله وخوض تجربة جديدة سيكون القرار الأفضل له".

واختتم نادر السيد تصريحاته مؤكدًا أن معتمد جمال يمتلك إمكانات تدريبية جيدة تؤهله لتحقيق نجاحات جديدة في محطته المقبلة.