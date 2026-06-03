موقف معتمد جمال من الاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن موقف المدير الفني لفريق الزمالك معتمد جمال من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "معتمد جمال يقترب من الاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل".



نجح معتمد جمال في قيادة فريقه من المركز الثاني إلى منصة التتويج، بعدما حقق 11 فوزًا خلال 14 مباراة، ليقلب موازين المنافسة ويضع بصمته بقوة في مشوار حسم لقب دوري NILE.

وجاءت فترة تولي معتمد جمال للمهمة بمثابة حالة طوارئ داخل الفريق، لكنه سرعان ما حوّل المنافسة بأكملها إلى حالة طوارئ، بعدما فرض فريقه إيقاعه على البطولة ونجح في انتزاع الصدارة وصولًا إلى اللقب.