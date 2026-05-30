بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
أحمد حسن: معتمد جمال يؤجل حسم العروض التدريبية انتظارًا لقرار الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن أن معتمد جمال، مدرب الزمالك، تلقى عددًا من العروض التدريبية خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يحسم موقفه النهائي منها حتى الآن.

وأوضح أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن معتمد جمال يفضل انتظار حسم مستقبله مع الزمالك أولًا، قبل اتخاذ أي قرار بشأن العروض التي تلقاها مؤخرًا.

ويستعد مسئولو نادي الزمالك لعقد جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة تجمع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي مع معتمد جمال المدير الفني وهشام نصر نائب رئيس النادي، لحسم عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول قبل بداية الموسم الجديد.

وكشفت مصادر داخل الزمالك أن جون إدوارد جهّز تصورًا كاملًا سيتم عرضه خلال الاجتماع، يتضمن قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، ضمن خطة إعادة هيكلة القائمة استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ويتصدر الأسماء المطروحة للمناقشة كل من سيف فاروق جعفر وبارون أوشينج ومحمود جهاد وأحمد حسام، حيث أصبحت فرص رحيلهم كبيرة سواء عبر البيع أو الإعارة أو عدم القيد في الموسم الجديد.

وسيناقش الاجتماع موقف اللاعبين المعارين وإمكانية عودتهم أو استمرار إعاراتهم، وعلى رأسهم مصطفى الزناري المعار للبنك الأهلي، وحسام أشرف المعار لسموحة، وأحمد محمود المعار للاتحاد السكندري، ومحمد عاطف المعار لطلائع الجيش، وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الاتفاق على خطة العمل الخاصة بالموسم المقبل، خاصة فيما يتعلق بملف القيد وتجنب الأزمات السابقة، بجانب وضع نظام واضح لصرف مستحقات اللاعبين بشكل منتظم للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق.

وسيتم التطرق إلى برنامج إعداد الزمالك للموسم الجديد وترتيبات المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى حسم الأسماء التي سيتم قيدها في القائمة الأولية المقرر إرسالها لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

