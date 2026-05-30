أحدها ستاندرد 3 بلوك 2IA.. تعاون ياباني أمريكي بريطاني لتطوير صواريخ متقدمة

بحث وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم السبت، مع نظيريه الأمريكي بيت هيجسيث والبريطاني جون هيلي، تعزيز التعاون وتطوير الصواريخ المتقدمة، وذلك خلال اجتماعين منفصلين على هامش أعمال منتدى شانجريلا للحوار الأمني الذي يعقد حاليا في سنغافورة.

واتفق كويزومي وهيجسيث على تسريع التعاون في مجال التطوير والإنتاج المشترك للصواريخ المتقدمة، مؤكدين بذلك جهود الحليفين لتعزيز الردع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما اتفق الوزيران على التعاون في مشاريع تتعلق بصاروخ جو-جو متوسط ​​المدى المتقدم وصاروخ الاعتراض القياسي من طراز ستاندرد 3 بلوك 2IA.

واستعرض كويزومي أمام نظيره الأمريكي جهود اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية، بما في ذلك تخفيف قيود تصدير المعدات الدفاعية الذي أقرته طوكيو في أبريل الماضي، وهو ما لقي ترحيبًا من الجانب الأمريكي.

وعندما سُئل كويزومي لاحقًا عما إذا كان هيجسيث قد حث اليابان على زيادة إنفاقها الدفاعي أو ذكر هدفًا محددًا للإنفاق، قال للصحفيين: "تطرق الجانب الأمريكي إلى موضوع الإنفاق الدفاعي، لكننا لم نناقش أرقامًا أو نتائج محددة".

وفي لقاء منفصل، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره الياباني كويزومي، أن بريطانيا سترحب بزيارة مرتقبة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي والتي تعتزم القيام بالزيارة قبيل قمة مجموعة السبع في فرنسا، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو المقبل.

كما جدد كويزومي وهيلي تأكيدهما على تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك مشروع "البرنامج القتالي الجوي العالمي"، وهو مشروع مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا لتطوير مقاتلة من الجيل القادم.