هيجسيث: أمريكا ستجد سبيلا لتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن واشنطن ستجد سبيلا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى الجهود المستمرة لدعم كييف وتعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء.

وقال وزير الحرب الأمريكي -اليوم السبت على هامش قمة الأمن الآسيوي (حوار شانجريلا) المنعقدة في سنغافورة- "لقد قدمنا المساعدة لأوكرانيا حيثما أمكننا ذلك، كما دفعنا أوروبا لتقديم المزيد من الدعم في المجالات التي تتيح لها ذلك".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على تغيير آلية إنتاج جميع "الذخائر الحيوية"، بهدف تمكين الشركات الأمريكية من إنتاج كميات كبيرة تشمل مختلف الأنواع، وليس مجرد زيادات طفيفة.

وتابع "انظروا إلى حجم الأموال التي أُنفقت؛ لقد كثفت أوروبا جهودها، وكانت أوكرانيا على نفس القدر من الكفاءة والفعالية في هذه العملية، إن لم تكن أكثر".

وشدد هيجسيث على أن البنتاجون حريص على تمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستجد دائما السبيل لدعم كييف.

وأكد أن الولايات المتحدة تستخلص الدروس المستفادة من استخدام أوكرانيا للأنظمة المُسيرة في ميدان المعركة، وتعمل على زيادة استثماراتها في هذا المجال.