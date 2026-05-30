رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يشهد احتفالية مواطني المستوى الأول بنجاح موسم الحج | صور

شهد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية احتفالية حجاج المستوى الأول ببرنامج حج الجمعيات الأهلية بنجاح موسم الحج، خاصة أن هناك جزءا كبيراً سيعود إلى أرض الوطن غدا، وجزء آخر سينتقل إلى المدينة المنورة.

تكريم القائمين على خدمة ورعاية الحجاج

وكرم رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية القائمين على خدمة ورعاية حجاج المستوى الأول من ممثلي فندق أبراج الصفوة، وطاقم العمل، والقائمين على التغذية، فضلا عن تكريم أكبر حاج وحاجة في المستوى الأول.

وأعرب عبد الموجود عن تشرفه وكافة القائمين ببعثة حج الجمعيات الأهلية على رعاية حجاج الرحمن منذ قدومهم لأداء المناسك، وحتي عودتهم إلى أرض الوطن، ناقلا تحيات وتقدير الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لكافة الحجاج وتهنئتها لهم بنجاح موسم الحج.

كما توجه رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بخالص الشكر والتقدير لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على المجهود المقدم لنجاح الموسم، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد، وهو إرضاء المولي عز وجل وتيسير خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد عبد الموجود أن المؤسسة القومية لتيسير الحج نظمت 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية هذا الموسم، وجميعها مميزة، موجها الشكر لكافة المشرفين والمشرفات الذين يعملون تلك الخدمات ورعاية الحجيج دون مقابل، وكذلك الواعظين والواعظات الذين عملوا على توعية الحجاج والإجابة على كافة استفساراتهم، مؤكدا أنه عقب نهاية كل موسم حج يتم العمل على تقييمه من أجل الحفاظ على المستوى المتميز لحج الجمعيات الأهلية.