المفاوضات بين أمريكا وإيران أبرزها.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال اتصال هاتفى تم اليوم، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

ويأتي الاتصال الهاتفي فى إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الوزيران خلال الاتصال بعمق الروابط الأخوية الراسخة والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر ودولة الإمارات الشقيقة، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تناول الوزيران التطورات الأخيرة الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.