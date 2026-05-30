السفير علاء حجازي يستقبل وزير العمل بمطار جنيف استعدادًا لقيادة وفد مصر في مؤتمر العمل الدولي

استقبل السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم السبت، وزير العمل حسن رداد، لدى وصوله إلى مطار جنيف الدولي، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، التي تنظمها منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026.

ويترأس وزير العمل وفد مصر الثلاثي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للمشاركة في أعمال المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تجمع دولي معني بقضايا العمل.

ومن المقرر أن يشارك الوفد المصري في الجلسات العامة واللجان الفنية المتخصصة، فيما يلقي الوزير كلمة مصر أمام المؤتمر، ويعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين دوليين ووزراء عمل، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية.

كما يترأس الوزير، بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، الاجتماعات التنسيقية للمجموعة العربية المشاركة في المؤتمر.