الصحة: تقديم خدمات الرعاية الصحية لـ 2.2 مليون مواطن من كبار السن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ2 مليون و210 آلاف مواطن من سن 65 عامًا فأكثر، من خلال مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وذلك منذ انطلاقها في أكتوبر 2022 ضمن حزمة مبادرات رئيس الجمهورية «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتشمل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع الدهون بالدم، والاعتلال الكلوي، والأنيميا، وسوء التغذية، بالإضافة إلى إجراء الفحص الإكلينيكي الشامل.

وتتضمن الخدمات المقدمة: رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد، وفحص النظر، وتقييم صحة الفم والأسنان، إلى جانب الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المرتبطة بالتقدم في العمر عبر استبيانات معتمدة.

ويحصل المستفيدون على «كارت متابعة دورية»، مع إحالة الحالات التي تحتاج تدخلات متقدمة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.