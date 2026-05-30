غرق طالبة جامعية في نيل بني سويف لسبب صادم .. وتحرّك عاجل لفرق الإنقاذ

لقيت فتاة في العقد الثاني من عمرها مصرعها غرقا في مياه نهر النيل بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، أثناء الاحتفال بعيد الأضحى.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بسقوط "أمل وليد فؤاد "، المقيدة بالفرقة الأولى بجامعة بني سويف التكنولوجية، مصرعها غرقًا في مياه النيل بمركز الواسطى، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ.



وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الطالبة انزلقت قدماها أثناء تواجدها على ضفاف النيل برفقة عدد من صديقاتها للاحتفال بأجازة عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى سقوطها في المياه وغرقها.





وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.



وفي ذات السياق سادت حالة من الحزن بين طلاب الجامعة فور انتشار خبر الوفاة، خاصة بين زملائها في برنامج التحكم في العمليات الصناعية، الذين عبّروا عن صدمتهم من الحادث المفاجئ.



وتداول الطلاب رسائل نعي ودعاء للفقيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن أمل كانت معروفة بين زملائها بحسن الخلق والاجتهاد الدراسي.



كما تقدم الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، نيابةً عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الطالبة أمل وليد فؤاد، المقيدة بالفرقة الأولى ببرنامج التحكم في العمليات الصناعية، التي وافتها المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.