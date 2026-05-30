بني سويف: انقطاع المياه عن الشناوية وشارع جمال عبدالناصر وبني زايد |الاثنين

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن الشناوية، وجزء من شارع جمال عبد الناصر وبني زايد يوم الاثنين المقبل الموافق ١-٦-٢٠٢٦ من ٩ صباحا حتى ٤ عصرا لمدة ٧ ساعات وذلك نظرا لأعمال صيانة بطلمبات المدينة واستبدالهم بطلمبات جديدة سيتم توقف محطة مياه الشناوية (مركز ناصر)

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها.

وأشارت إلى أنه للاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.