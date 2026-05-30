الجيش السوداني يسقط مسيَّرة في ولاية شمال كردفان

قال محمد إبراهيم، مراسل “القاهرة الإخبارية” من الخرطوم، إن الأوضاع الميدانية في السودان تشهد تطورات متسارعة في عدة محاور قتالية، خاصة في إقليم كردفان، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني تمكن من إسقاط طائرة مسيرة معادية في منطقة بارا بولاية شمال كردفان، كانت تحاول استهداف مواقع عسكرية تابعة له.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن منطقة بارا، التي تبعد نحو 40 كيلومترًا عن مدينة الأبيض، شهدت نشاطًا عسكريًا مكثفًا خلال الساعات الماضية، في ظل تحركات ميدانية متزايدة للجيش في ولايات شمال كردفان والنيل الأزرق، لافتًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز السيطرة على مناطق استراتيجية في وسط وجنوب البلاد.

وأكد أن الجيش السوداني يواصل تقدمه في ولاية النيل الأزرق باتجاه منطقة الكرمك، حيث تشير المعلومات إلى فرض حصار على مناطق تتواجد فيها قوات الدعم السريع، مع توقعات باندلاع مواجهات خلال الساعات المقبلة، في ظل تصاعد التوترات على الحدود مع جنوب السودان وإثيوبيا.

وأشار إلى أن إقليم دارفور يشهد بدوره تصعيدًا عسكريًا، مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وسط حديث عن خطة عسكرية منسقة قد تشمل هجمات متزامنة في عدة محاور، تشمل كردفان ودارفور والنيل الأزرق، في إطار الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.