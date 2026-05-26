الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البرهان: الترتيب لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان لاستكمال الانتقال المدني الديمقراطي

أ ش أ

 أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الحكومة السودانية ترتب لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان يهدف إلى التوافق على أسس البناء الوطني ومبادئ توحد البلاد وتضع حداً لأزماتها المتكررة، مشدداً على أن الشعب السوداني لن يقبل بنتائج الحوارات والمؤتمرات التي تعقد خارج البلاد أو أي إملاءات ذات ارتباطات خارجية.

جاء ذلك في كلمة وجهها البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هنأ خلالها السودانيين والمسلمين كافة بالعيد، معرباً عن أمله في أن يعيده الله على السودان بالأمن والسلام والوحدة، وعلى المواطنين بالخير واليمن والبركات.

وقال البرهان إن العيد يأتي في وقت تستعيد فيه العاصمة السودانية عافيتها، مشيداً بصمود الشعب السوداني وقدرته على مواجهة التحديات والمؤامرات، ومؤكداً أن المواطنين أثبتوا تمسكهم بوحدة وطنهم وعزته ورفضهم الارتهان لأي جهة خارجية.

وأضاف أن هذا الصمود يفرض على مؤسسات الدولة بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن وتلبية احتياجات المواطنين، مثمناً ما وصفه بدور الشعب في حماية البلاد والحفاظ على وحدتها.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن استمرار دعم المواطنين للقوات المسلحة السودانية يمثل "صمام أمان" لوحدة البلاد واستقرارها، معتبراً أن هذا الدعم يسهم في استكمال ما وصفه بجهود تطهير جميع أنحاء السودان من التمرد.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية لاستعادة الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، موجهاً التحية إلى الجنود المشاركين في ما سماها "معركة الكرامة".

وفي الشأن السياسي، أوضح البرهان أن الحوار المرتقب سيجمع السودانيين للتوافق على أسس البناء الوطني ووضع مبادئ حاكمة توحد البلاد، وصولاً إلى استكمال مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

وقال إن حكومة السودان ستوفر كل ما يلزم لإنجاح هذا الحوار الذي سيعقد داخل السودان بمشاركة من وصفهم بـ"أصحاب الوجعة"، مؤكداً رفض فرض أي حلول أو ترتيبات سياسية من خارج البلاد أو تلك المرتبطة بأجندات عقائدية أو أيديولوجية أو برغبات دول أخرى.

وأضاف أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية التي لم تتورط - بحسب تعبيره - في إراقة دماء السودانيين، مع الالتزام بتوفير متطلبات نجاح الحوار والعمل على تنفيذ مخرجاته.

وفي ختام كلمته، وجه البرهان التحية للشعب السوداني، مؤكداً أنه ظل مصدر إلهام وقوة في مواجهة التحديات، كما ترحم على من وصفهم بشهداء السودان، سائلاً لهم الرحمة والخلود، ومتمنياً للشعب السوداني عيداً سعيداً.

