الرصد الميداني يجهض مخالفات بناء وتعديات زراعية بمركزي سوهاج وساقلتة

كثفت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج حملاتها الرقابية لفرض سيادة القانون ومنع أي تجاوزات.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج في إحباط محاولة بناء مخالف بمنطقة "سيتي" الواقعة بنطاق مجلس قروي تونس؛ حيث تمكنت الحملة من إزالة شدة خشبية وأعمدة خرسانية بأحد الأبراج السكنية المخالفة.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر مخالفة آخر لأحد المواطنين بسبب التعدي على حرم الشارع العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

في سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة من رصد وإزالة حالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بمساحة 100 متر مربع، قبل تفاقم المخالفة، وتم رد الشيء لأصله لحماية الرقعة الزراعية من التآكل.

تأتي هذه التحركات المكثفة في إطار توجيهات محافظ سوهاج لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتعامل الفوري والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات في المهد، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المقصرين، وأن الدولة ستواجه أي محاولة لخرق القانون بكل قوة لحفظ حقوق الأجيال القادمة وحماية أملاك الدولة والمنظومة الزراعية.