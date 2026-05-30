الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ناتالي جريس: العمل داخل فيلم The Mummy تجربة أشبه بالحلم

أحمد البهى

رغم حداثة تجربتها الفنية، تخطو الممثلة نتالي جريس بثبات نحو أدوار أكثر تعقيدًا، من خلال مشاركتها في فيلم Lee Cronin's The Mummy الذي يقدّمه المخرج لي كرونين برؤية تمزج بين الرعب النفسي والدراما العائلية، ويلقى رواجاً كبيراً منذ طرحه في دور العرض السينمائية المصرية والعربية.

وعبّرت جريس عن حماسها الشديد لخوض هذه التجربة، قائلة: "تحمست جدًا لهذا العمل، وقد أحببت العمل مع لي كرونين، وكذلك مع شركتي Blumhouse وAtomic Monster، لقد كانت تجربة أشبه بالحلم".

وتجسد غريس في الفيلم شخصية “كايتي”، الطفلة التي تعود بعد سنوات من الاختفاء في ظروف غامضة، في لحظة تبدو كمعجزة قبل أن تنقلب تدريجيًا إلى كابوس.

وتطلب الدور الذي تقدمه ناتالي، حضورًا جسديًا ونفسيًا مكثفًا، حيث تتحول الشخصية إلى محور التوتر والرعب داخل الأحداث.

وحضور جريس ليس فقط كما يظهر أمام الكاميرا فقط، بل يمتد إلى الطريقة التي ينظر بها صُنّاع العمل إلى أدائها.

وقد أشاد المخرج لي كرونين بتجسيدها للشخصية، واصفًا أداءها بأنه لافت.

وأكد أنه يشكّل أحد الأعمدة الأساسية في بناء الإحساس بالرعب داخل الفيلم، ويعكس هذا التقدير رؤية كرونين لشخصية “كايتي” ليس باعتبارها مجرد عنصر مفاجأة، بل كحضور مركزي يحمل التوتر الدرامي بأكمله، حيث تتقاطع في أدائها البراءة مع التهديد في توازن دقيق.

وفي The Mummy، لم تكتف ناتالي جريس بتقديم دور “الطفلة العائدة”، بل تسهم في إعادة تشكيل هذا النموذج داخل سينما الرعب، حيث تتحول البراءة الظاهرة إلى مصدر قلق، ويصبح الغموض المحيط بالشخصية هو المحرك الأساسي للتوتر الدرامي، بما يمنح الفيلم بعدًا نفسيًا يتجاوز حدود النوع التقليدي.

تدور أحداث الفيلم الذي يعرض حاليًا في مصر حول لغز مرعب يبدأ باختفاء طفلة صغيرة تُدعى "كيتي" في الصحراء دون أي أثر، قبل أن تعود بشكل غامض بعد ثماني سنوات، ليُصدم الجميع بأنها وُجدت داخل تابوت أثري يعود إلى آلاف السنين، ما يبدو في البداية كمعجزة ولمّ شمل عائلي يتحول سريعًا إلى كابوس حي، إذ تظهر على الطفلة سلوكيات غريبة ومخيفة، وتبدأ في التصرف وكأن شيئًا آخر يسكنها.

ومع تصاعد الأحداث، تكتشف العائلة أن عودة "كيتي" ليست بريئة، بل مرتبطة بقوة قديمة وشريرة تم إحياؤها من أعماق التاريخ، لتفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث المرعبة التي تمزج بين الرعب النفسي والجسدي، حيث يصبح الخطر الحقيقي ليس في المومياء نفسها، بل في الكيان الغامض الذي عاد معها إلى الحياة.

يشارك في بطولة فيلم Lee Cronin’s The Mummy مع نتالي جريس عدد من النجوم، أبرزهم مي الغيطي ولايا كوستا، حياة كميل، مي قلماوي، جاك رينور، شايلو مولينا، لي كرونين، فيرونيكا فالكون، إميلي ميتشل، دين ألين ويليامز، وبيلي روي.

الفيلم من إنتاج أكبر الشركات المتخصصة في تقديم أفلام الرعب وهي Blumhouse Productions و Atomic Monster وNew Line Cinema وهي شركة إنتاج وتوزيع تابعة لستوديو Warner Bros ، والتوزيع الداخلي لـ United Motion Picture.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات تجاوزت الـ 15 مليون جنيه داخل السوق المصري، في ظل منافسة قوية خلال موسم سينمائي مزدحم، ويمثل Lee Cronin’s The Mummy محاولة جديدة لإعادة صياغة أحد أبرز رموز الرعب في السينما، ليس كعمل ترفيهي تقليدي، بل كتجربة إنسانية مظلمة تستكشف الفقد والخوف داخل بنية الأسرة، ليظل بذلك أحد أكثر الأعمال إثارة للجدل في موسم 2026 السينمائي.

