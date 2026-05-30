الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى

أ ش أ

 أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى، عقب انتهائهم من رمي الجمرات في ثالث وآخر أيام التشريق.

وقال إن بعثة القرعة بدأت في تفويج الحجاج غير المتعجلين إلى فنادقهم بمكة المكرمة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تفويج معظم الحجاج غير المتعجلين، ويجرى تفويج النسبة الباقية من الحجاج على مدار اليوم.

وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أعلن أمس، الجمعة، الانتهاء من تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، بعد انتهائهم من رمي الجمرات.

وأوضح أنه تم المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر منى؛ لمعرفة من يريد التعجل في رمي الجمرات، وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم إلى فنادقهم بمكة المكرمة، على أن يتم تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين عقب انتهاء ثالث وآخر أيام التشريق بناء على رغبتهم.

وأكد اختفاء ظاهرة افتراش حجاج القرعة لطرقات مشعر منى هذا العام بشكل كامل، مشيرا إلى أن الموقع المتميز لمخيمات القرعة بمشعر منى، واقترابها من جسر الجمرات، بالإضافة إلى مضاعفة الخدمات المصاحبة للمخيمات، وزيادة أعداد دورات المياه المتنقلة، وأحواض الوضوء، ساهم بشكل كبير فى عدم ابتعاد الحجاج عن مخيماتهم، وبالتالي عدم الحاجة إلى الافتراش.

